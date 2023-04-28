Путин: Россия не собирается «лезть под одеяло» к бывшим партнерам

Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам и сенаторам, принимающим участие в совете законодателей в Таврическом дворце, рассказал о том, как видит международную политику страны.



«Ряд государств маниакально разрушают отношения, сами под одеялом пишут какие-то правила, но мы под одеяло к ним не лезем, и Россия этому следовать не собирается», — заявил он на пленарном заседании 28 апреля.



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При этом президент подчеркнул, что в самоизоляцию страна уходить не собирается. По его словам, и в Африке, и в Латинской Америке, и в Европе много людей, которые «думают с нами одинаково».

