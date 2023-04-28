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    Путин заявил о росте доходов россиян

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    Владимир Путин выступил перед советом законодателей в Санкт-Петербурге 28 апреля. В числе прочего он упомянул экономическое положение граждан.

    «Реальные доходы граждан стали расти. Более-менее стабильно всё у нас», — заявил он, выступая перед депутатами.

    По словам Путина, это подтверждают и международные организации. «Посмотрите на тех, кто создает нам проблемы. Они создают их сами себе», - отметил он, имея в виду санкции от других стран.

    Депутатам он поручил создать «базу для долгосрочного независимого развития страны», а также заявил о необходимости полной интеграции новых регионов в Россию. «Ну чем они отличаются от других частей нашей страны? Ничем, это и есть наш народ», — отметил глава государства.

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