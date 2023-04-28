Очереди такси в Пулково и на вокзалах собираются упорядочить с осени

В петербургском законопроекте, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, содержится норма об исключении хаоса при заказе такси в аэропорту Пулково и на вокзалах города. Приезжать будет первая машина из очереди.



Как рассказал «Фонтанке» один из авторов законопроекта Алексей Цивилев, речь идет о запрете предлагать услуги по перевозке пассажиров, за исключением специальных мест. По его словам, формироваться будет и цифровая и живая очередь. «То есть человек, выходя из поезда или самолета, вызывает такси и к нему едет не ближайшая из сотен машин вокруг, а первая из очереди, которая уже стоит здесь на площадке», — пояснил он.