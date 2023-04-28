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    Очереди такси в Пулково и на вокзалах собираются упорядочить с осени

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    В петербургском законопроекте, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, содержится норма об исключении хаоса при заказе такси в аэропорту Пулково и на вокзалах города. Приезжать будет первая машина из очереди.

    Как рассказал «Фонтанке» один из авторов законопроекта Алексей Цивилев, речь идет о запрете предлагать услуги по перевозке пассажиров, за исключением специальных мест. По его словам, формироваться будет и цифровая и живая очередь. «То есть человек, выходя из поезда или самолета, вызывает такси и к нему едет не ближайшая из сотен машин вокруг, а первая из очереди, которая уже стоит здесь на площадке», — пояснил он.

    Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев на вопрос — все ли службы получат возможность попасть в эту очередь — ответил: «Будем работать над тем, чтобы правила игры были одинаковы для всех».

    Судя по всему, речь идет о конкурсном распределении. «Фонтанка» писала, что еще в 2021 году «Воздушные ворота Северной столицы» проводили запрос предложений на право стать официальным такси — оператором аэропорта.

    В законопроекте о такси содержится еще несколько важных норм — об обязательных реестрах агрегаторов и водителей, об общей расцветке такси в Петербурге и переходе на новый экологический класс. О том, все ли эти изменения можно ждать осенью и будут ли проводить повальную аттестацию таксистов, — читайте на «Фонтанке».

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    ПулковоАэропорт ПулковоТаксиВокзал
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