Очереди такси в Пулково и на вокзалах собираются упорядочить с осени

В петербургском законопроекте, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, содержится норма об исключении хаоса при заказе такси в аэропорту Пулково и на вокзалах города. Приезжать будет первая машина из очереди.
Как рассказал «Фонтанке» один из авторов законопроекта Алексей Цивилев, речь идет о запрете предлагать услуги по перевозке пассажиров, за исключением специальных мест. По его словам, формироваться будет и цифровая и живая очередь. «То есть человек, выходя из поезда или самолета, вызывает такси и к нему едет не ближайшая из сотен машин вокруг, а первая из очереди, которая уже стоит здесь на площадке», — пояснил он.
Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев на вопрос — все ли службы получат возможность попасть в эту очередь — ответил: «Будем работать над тем, чтобы правила игры были одинаковы для всех».
Судя по всему, речь идет о конкурсном распределении. «Фонтанка» писала, что еще в 2021 году «Воздушные ворота Северной столицы» проводили запрос предложений на право стать официальным такси — оператором аэропорта.
В законопроекте о такси содержится еще несколько важных норм — об обязательных реестрах агрегаторов и водителей, об общей расцветке такси в Петербурге и переходе на новый экологический класс. О том, все ли эти изменения можно ждать осенью и будут ли проводить повальную аттестацию таксистов, — читайте на «Фонтанке».