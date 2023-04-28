Неизвестный выжег салон припаркованному BMW на Асафьева

Полиция Петербурга расследует поджог автомобиля в Выборгском районе города. Камера засняла злоумышленника, не не засняла, как он это сделал.



В 22:37 27 апреля в полицию поступило сообщение о горящем автомобиле у дома 12, корпус 1 по улице Асафьева, стало известно «Фонтанке» 28 апреля. Прибывшие на место правоохранители обнаружили автомобиль BMW с выгоревшим салоном. Люди в пожаре не пострадали.

Автомобиль принадлежит 41-летнему петербуржцу, работающему водителем самосвала. Ущерб от пожара составил 400 тысяч рублей. На камеру видеонаблюдения попало, как в 22:31 к припаркованному во дворе «БМВ» подошел неизвестный, каким-то образом поджег его и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ст.167 ч.2 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имуществ путем поджога).