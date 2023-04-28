Первомай сведет мосты Петербурга на ночь

На Праздник весны и труда в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».



Согласно постановлению правительства Петербурга от 29 ноября 2006 года, в нерабочие праздничные дни Российской Федерации городские мосты не разводятся. Поэтому в ночь с 1 на 2 мая петербургские переправы останутся сведены.

Оперативную информацию об изменениях в графике разводки мостов учреждение публикует на своем сайте, странице в «ВКонтакте», Телеграм-канале и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».