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    Первомай сведет мосты Петербурга на ночь

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    На Праздник весны и труда в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Согласно постановлению правительства Петербурга от 29 ноября 2006 года, в нерабочие праздничные дни Российской Федерации городские мосты не разводятся. Поэтому в ночь с 1 на 2 мая петербургские переправы останутся сведены.

    Оперативную информацию об изменениях в графике разводки мостов учреждение публикует на своем сайте, странице в «ВКонтакте», Телеграм-канале и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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