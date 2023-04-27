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    На Садовой собрался «автобусный поезд». Транспорт встал рядком

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    Пока в Петербурге собираются пробки из-за перекрытий движения, на Садовой улице сформировался «автобусный поезд». Вереница внушительная и почти не движется.

    Читатель «Фонтанки»

    Кадрами «поезда» 26 апреля с «Фонтанкой» поделилась читательница. «Из-за репетиции парада, я так понимаю, автобусы пустили по Садовой», — рассказала она, отметив, что автобусы тянутся почти от Вознесенского проспекта.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    На Садовой, как и на других улицах в центре Петербурга, движение очень затруднено. К шести вечера в городе уже 9-балльные пробки — «Фонтанка» рассказывала, какие улицы перекрывают из-за репетиции парада ко Дню Победы.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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