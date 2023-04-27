На Садовой собрался «автобусный поезд». Транспорт встал рядком

Пока в Петербурге собираются пробки из-за перекрытий движения, на Садовой улице сформировался «автобусный поезд». Вереница внушительная и почти не движется.
Читатель «Фонтанки»
Кадрами «поезда» 26 апреля с «Фонтанкой» поделилась читательница. «Из-за репетиции парада, я так понимаю, автобусы пустили по Садовой», — рассказала она, отметив, что автобусы тянутся почти от Вознесенского проспекта.
На Садовой, как и на других улицах в центре Петербурга, движение очень затруднено. К шести вечера в городе уже 9-балльные пробки — «Фонтанка» рассказывала, какие улицы перекрывают из-за репетиции парада ко Дню Победы.