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    Биржевой мост закроют почти до конца майских праздников

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    С 29 апреля новые перекрытия и ограничения ждут водителей в шести районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Калининском и Красногвардейском. В том числе больше чем на неделю станет недоступен Биржевой мост.

    Петроградский район

    С 29 апреля по 8 мая на Биржевом мосту закроют движение как транспорта, так и пешеходов, сообщает 27 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. После ремонта переправы будут демонтировать опоры. Одновременно введут ограничения движения по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    До 4 мая ограничат проезд по набережной Обводного канала от Атаманской улицы до Днепропетровской улицы. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Для прокладки инженерных сетей до 5 мая перекроют движение по Новгородской улице в направлении от улицы Моисеенко к Кирочной улице, а до 8 мая будет ограничен проезд по перекрестку Новгородской улицы и Дегтярного переулка. Объезд предусмотрен по Дегтярному переулку, улице Моисеенко, Новгородской улице, улице Красного Текстильщика и Кирочной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 8 октября ограничат движение транспорта у дома 60 по улице Некрасова в направлении от Греческого проспекта к Фонтанной улице и у дома 10 по Греческому проспекту в направлении от 9-й Советской улицы к улице Некрасова. Там разместят пешеходную галерею.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Адмиралтейский район

    До 9 мая перекроют Большой Казачий переулок от Гороховой улицы до Малого Казачьего переулка. Там с конца марта идет строительство временного газопровода на участке от Гороховой улицы до Загородного проспекта. Завершить работы должны 18 мая. Перекрытие можно будет объехать по Гороховой улице, набережной Фонтанки и Малому Казачьему переулку.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    До 10 мая ограничат проезд по Бугровскому путепроводу в составе проспекта Культуры. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Калининский район

    На проспекте Луначарского добавят ограничений из-за работ про прокладке кабельной линии, которые ведутся с 8 апреля. С 29 апреля по 18 мая ограничат движение по проспекту Луначарского от улицы Руставели до улицы Черкасова. До 15 июня там также ограничен проезд по улице Руставели у проспекта Луначарского. Завершить же работы должны 5 октября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    На Большой Пороховской улице 29 апреля стартует ремонт трамвайных путей на участке от Среднеохтинского проспекта до проспекта Энергетиков, который продлится до 9 мая. До 4 мая из-за работ на этом отрезке Большой Пороховской улице ограничат движение транспорта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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    Комментарии 1

    Annonym9127 Апр 2023 в 17:14
    Бозометр просто у них зашкаливает .
    Вот у меня знакомый пару дней назад хотел прогуляться по нему и что бы не придти в Тупик то есть к закрытому мосту попробовал навести справки открыт ли он хотя бы для пешеходов или нет .
    Что же ему ответили В Мостостресте сказали мы ничего не занем дали номер какого Баранова Юрий Викторовича который ответсвенный в "Возрождение" за даннай проект по номеру самого "Возрождения" с их Сайта сказали что мол могут ответить только вечером и навязчиво хотели получить номер его в итоге когда он сказал что реконструкция ведется за Деньги налого платильщеков они скинули трубку .
    а в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга до которого можно было дозвониться только через пресс Службу 576-1224 где секретарь не представился сказал что будут вестись работы по установке развочного механизма по ночам .
    Да только все равно остается вопрос если работы будут по Ночам то почему не оставить Пешеходное движение по нему в Майские празники ?
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