На проспекте Обуховской Обороны реконструируют под ТРК прокатную и сталелитейную мастерскую Невского завода

Комитет по градостроительству Петербурга выдал градплан на реконструкцию прокатной и сталелитейной мастерской Невского железоделательного, механического и корабельного завода. Его планируется приспособить под торгово-развлекательный комплекс.



На сайте КГА говорится, что «предполагаемый вид использования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)». Какому лицу комитет выдал градостроительный план, не указано.

В пресс-службе Setl Group, которая по соседству проводит редевелопмент промышленной территории со строительством жилого комплекса, прокомментировали «Фонтанке», что объект не имеет отношения к застройщику.