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    На проспекте Обуховской Обороны реконструируют под ТРК прокатную и сталелитейную мастерскую Невского завода

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    Комитет по градостроительству Петербурга выдал градплан на реконструкцию прокатной и сталелитейной мастерской Невского железоделательного, механического и корабельного завода. Его планируется приспособить под торгово-развлекательный комплекс.

    На сайте КГА говорится, что «предполагаемый вид использования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)». Какому лицу комитет выдал градостроительный план, не указано.

    В пресс-службе Setl Group, которая по соседству проводит редевелопмент промышленной территории со строительством жилого комплекса, прокомментировали «Фонтанке», что объект не имеет отношения к застройщику.

    Прокатная и сталелитейная мастерская Невского железоделательного, механического и корабельного завода является памятником регионального значения.

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