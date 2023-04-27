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    В Петербурге судили экс-инспектора ДПС, виновного в смертельной аварии. Под колёса попал сотрудник «Ленсвета»

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    Петродворцовый райсуд Петербурга огласил приговор экс-инспектору ДПС Валерию Подмокову, который сбил человека насмерть. Об этом 27 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    В конце мая 2021 года полицейский ехал на Nissan Note по Красносельскому шоссе поздней ночью. Около дома № 99 находился сотрудник «Ленсвета», который незадолго до этого закончил работу и убирал дорожные знаки с проезжей части.

    Скорость позволяла водителю вовремя затормозить. Кроме того, он мог предварительно заметить человека: мужчина был одет в специальную одежду со вставками, отражающими свет. Тем не менее удар всё же произошёл. Пешеход скончался на месте происшествия.

    Подмоков признал свою вину. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года в колонии-поселении с запретом на право управления ТС сроком на полтора года», — подытожили в пресс-службе.

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