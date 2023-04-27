В Петербурге судили экс-инспектора ДПС, виновного в смертельной аварии. Под колёса попал сотрудник «Ленсвета»

Петродворцовый райсуд Петербурга огласил приговор экс-инспектору ДПС Валерию Подмокову, который сбил человека насмерть. Об этом 27 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В конце мая 2021 года полицейский ехал на Nissan Note по Красносельскому шоссе поздней ночью. Около дома
Скорость позволяла водителю вовремя затормозить. Кроме того, он мог предварительно заметить человека: мужчина был одет в специальную одежду со вставками, отражающими свет. Тем не менее удар всё же произошёл. Пешеход скончался на месте происшествия.
Подмоков признал свою вину. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года в колонии-поселении с запретом на право управления ТС сроком на полтора года», — подытожили в пресс-службе.