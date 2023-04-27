Песков объяснил, с чем связан вечерний приезд Путина в Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства поздно вечером в среду приехал в Кремль из-за рабочего графика. Об этом он рассказал журналистам 27 апреля.

Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Владимир Путин отправился в Кремль в районе 22:00. Там же появилась видеозапись, на которой показан проезд кортежа.

«Он работал вчера в Огарево. И закончив все дела в Огарево, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он приехал в Кремль», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).