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    Песков объяснил, с чем связан вечерний приезд Путина в Кремль

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства поздно вечером в среду приехал в Кремль из-за рабочего графика. Об этом он рассказал журналистам 27 апреля.

    Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Владимир Путин отправился в Кремль в районе 22:00. Там же появилась видеозапись, на которой показан проезд кортежа.

    «Он работал вчера в Огарево. И закончив все дела в Огарево, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он приехал в Кремль», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).

    Подобные передвижения главы государства он назвал обычной практикой.

    В конце марта Владимир Путин рассказал, что в последнее время часто ночует в Кремле. Там у него есть квартира с камином.

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