В центре города уже коллапс. Пробки на Невском и Литейном — по 10 баллов

Загруженность дорог Петербурга к 13 часам достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 4, а иногда даже 3 балла.
«Яндекс» фиксирует 10-балльные пробки на Невском проспекте к Дворцовой площади, на Литейном и Загородном к Литейному мосту. На шоссе Революции и Рябовском шоссе к КАД — 7 баллов, что на 4 балла выше обычного. Ожидается, что пробки останутся на уровне 6 баллов еще часа четыре, а потом начнут расти.
Напомним, что в два часа дня в центре Петербурга перекроют движение по участкам Невского и Адмиралтейского проспектов, Дворцовой и Адмиралтейсой набережным, Дворцовому проезду, Миллионной улице и другим. Сегодня в городе проходит первая репетиция парада ко Дню Победы с участием военной техники. Утром ее видели на КАД, сейчас — уже в центре. Перекрытия продлятся до половины седьмого часа вечера, так что выбирайте маршруты объезда.