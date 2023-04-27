Готовимся к «парадным» перекрытиям. Военная техника уже на КАД

Петербург готовится к репетиции парада Победы на Дворцовой площади. В ней, по данным «Фонтанки», будет участвовать военная техника.
Колонну техники заметили на КАД около половины двенадцатого. Видео прислала читательница «Фонтанки» Дарья.
читательница «Фонтанки» Дарья
Обычно в дни репетиций улицы в городе перекрывают поэтапно — по маршруту движения военных. В центре города закрытия начнутся с 14 часов. Нельзя будет проехать по участку Невского проспекта, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду и другим улицам — полный список смотрите на «Фонтанке».
В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на полдень, выше нормы — 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 4. Утром в городе были обычные 6 баллов.