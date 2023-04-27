Водитель «Астры» повернул налево на Пискаревском и отправил в больницу семью из встречной машины

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП в Красногвардейском районе, случившегося вечером 26 апреля. В столкновении двух машин пострадали четыре человека, в том числе подросток.



В восемь часов вечера у дома 24 по Муринской дороге 37-летний петербуржец на своем Opel Astra, следуя по Пискаревскому проспекту со стороны улицы Корнея Чуковского, повернул налево на Муринскую дорогу и столкнулся со встречным Nissan X-Trail, ехавшим по Пискаревскому от улицы Руставели, сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем «Ниссана» был 51-летний житель Петербурга.