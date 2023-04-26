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    Обезболивающее или наркотик? В подозрительном состоянии водителя в Петербурге разбирались суд и медики

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    Мировой суд в Петербурге разбирался, нарушал ли закон водитель, в организме которого нашли наркотические вещества. Сам он все обвинения отрицал, уверяя, что принимал только обезболивающее.

    По данным правоохранителей, вечером 26 августа 2022 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем Daewoo Nexia, следуя по Ботанической улице в сторону Ульяновской улицы. Его задержали возле дома 31 в 22:35. Согласно акту медосвидетельствования, в организме автомобилиста обнаружили наркотическое средство и психотропное вещество, сообщает 26 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Водитель вину не признал, утверждая, что машиной управлял трезвым и никаких запрещенных веществ не принимал. По словам мужчины, в какой-то момент у него заболело плечо, он припарковался и выпил обезболивающее, а через несколько минут подъехала машина ДПС. Мужчина сообщил полицейским, что принял обезболивающий препарат. Инспектор предложил ему пройти освидетельствование на алкоголь — оно показало отрицательный результат, тогда сотрудник предложил пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и уже оно показало, что в организме обнаружены «какие-то вещества».

    Суд прибег к помощи экспертов из СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница». Там пояснили, что в состав названного мужчиной обезболивающего и правда входит одно из найденных в его организме веществ — психотропное. Оно выпускается и как самостоятельное лекарство, и входит в состав некоторых препаратов, при приеме которых в рекомендованных дозах действительно обнаруживается в моче. Однако второе найденное вещество — наркотическое — не входит и не может входить ни в одно лекарство или другой препарат, разрешенный в России.

    В итоге мировая судья судебного участка № 107 Санкт-Петербурга привлекла мужчину к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Он получил штраф в 30 тысяч рублей и был лишен водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

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    ПетербургСудПьяный водитель
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