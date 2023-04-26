Обезболивающее или наркотик? В подозрительном состоянии водителя в Петербурге разбирались суд и медики

Мировой суд в Петербурге разбирался, нарушал ли закон водитель, в организме которого нашли наркотические вещества. Сам он все обвинения отрицал, уверяя, что принимал только обезболивающее.



По данным правоохранителей, вечером 26 августа 2022 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем Daewoo Nexia, следуя по Ботанической улице в сторону Ульяновской улицы. Его задержали возле дома 31 в 22:35. Согласно акту медосвидетельствования, в организме автомобилиста обнаружили наркотическое средство и психотропное вещество, сообщает 26 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.