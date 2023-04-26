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    Степную бабу прогонят с улицы Восстания. Реставраторы взялись за скандальную ошибку коллег

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    Фото: КГИОП
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    Реставраторы принялись за Дом печального ангела — так называют в народе здание-памятник на улице Восстания, 19, — Дом Пантелеймона Тимофеевича Бадаева. Об этом 26 апреля рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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    «Реставрация фасадов дома Бадаева проводится по программе КГИОП за счет бюджета Санкт-Петербурга по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры»», — уточнили в ведомстве, добавив, что работы планируется завершить в 2024 году.

    На первом этапе специалисты работают с лепным цветочным орнаментом — утраченные розы, маки, ирисы, чертополох уже восстанавливают в мастерской. Модели сначала сделали в пластилине, потом изготовили силиконовые формы, с помощью которых отлили итоговые гипсовые детали. Вблизи цветы, которые должны быть заметны с земли, выглядят гигантскими: они составляют примерно половину человеческого роста.

    Обилие цветов на доме обусловлено сюжетом: на угловом барельефе изображен, на самом деле, вовсе не ангел, вопреки народному названию, а богиня утренней зари Аврора (Эос), которая, возможно, согласно мифологическому образу, разбрасывает вокруг себя цветы. Авторы украшения — Георгий Косяков и Николас Подбереский — в 1902–1903 годах делали обмеры — не больше не меньше — виллы римского папы Пия IV в Ватиканских садах, на фронтоне которой и была изображена эта богиня с солнечным кругом над головой и зодиакальным кругом вокруг фигуры.

    В ходе реставрационных работ обновление предстоит и скандально известному барельефу со «степной бабой» — так окрестили в 2015 году нарочито небрежно исполненную нимфу. Фотографию девушки с узкими глазами и вывернутыми глазами, красующейся на фасаде, выложили в интернете возмущенные горожане. После разбирательств выяснилось, что реставрационная оплошность — давняя: в таком виде дом стоит еще с 1980-х, когда дом даже еще не был признан памятником архитектуры.

    Фото: КГИОП

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