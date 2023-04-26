Степную бабу прогонят с улицы Восстания. Реставраторы взялись за скандальную ошибку коллег

Реставраторы принялись за Дом печального ангела — так называют в народе здание-памятник на улице Восстания, 19, — Дом Пантелеймона Тимофеевича Бадаева. Об этом 26 апреля рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Реставрация фасадов дома Бадаева проводится по программе КГИОП за счет бюджета Санкт-Петербурга по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры»», — уточнили в ведомстве, добавив, что работы планируется завершить в 2024 году.

На первом этапе специалисты работают с лепным цветочным орнаментом — утраченные розы, маки, ирисы, чертополох уже восстанавливают в мастерской. Модели сначала сделали в пластилине, потом изготовили силиконовые формы, с помощью которых отлили итоговые гипсовые детали. Вблизи цветы, которые должны быть заметны с земли, выглядят гигантскими: они составляют примерно половину человеческого роста.



Обилие цветов на доме обусловлено сюжетом: на угловом барельефе изображен, на самом деле, вовсе не ангел, вопреки народному названию, а богиня утренней зари Аврора (Эос), которая, возможно, согласно мифологическому образу, разбрасывает вокруг себя цветы. Авторы украшения — Георгий Косяков и Николас Подбереский — в 1902–1903 годах делали обмеры — не больше не меньше — виллы римского папы Пия IV в Ватиканских садах, на фронтоне которой и была изображена эта богиня с солнечным кругом над головой и зодиакальным кругом вокруг фигуры.

