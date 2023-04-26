В Петроградский район вернулся свет, его не было почти два часа

Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в районе Петроградской набережной после технологического нарушения. На устранение проблемы бригады потратили чуть меньше двух часов. С 16:12 все потребители получают электроэнергию, сообщили 26 апреля в компании.



Ранее читатели «Фонтанки» сообщили, что в домах на Рентгена, Чапаева, набережной Карповки, Каменноостровском проспекте и других улицах в 14:30 пропал свет. Некоторые «счастливчики» застряли в лифтах жилых комплексов и бизнес-центров.

При этом на перебои со светом пожаловались не только жители Петроградского района. Проблемы обнаружились в Невском районе и даже на Гражданском проспекте.