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    В Петроградский район вернулся свет, его не было почти два часа

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    17 комментариев

    Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в районе Петроградской набережной после технологического нарушения. На устранение проблемы бригады потратили чуть меньше двух часов. С 16:12 все потребители получают электроэнергию, сообщили 26 апреля в компании.

    Ранее читатели «Фонтанки» сообщили, что в домах на Рентгена, Чапаева, набережной Карповки, Каменноостровском проспекте и других улицах в 14:30 пропал свет. Некоторые «счастливчики» застряли в лифтах жилых комплексов и бизнес-центров.

    При этом на перебои со светом пожаловались не только жители Петроградского района. Проблемы обнаружились в Невском районе и даже на Гражданском проспекте.

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    Комментарии 17

    Гость26 Апр 2023 в 17:28
    На Мира заработало
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