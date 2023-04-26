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    На Шкиперской развязке запускают очередной этап строительства на 6 с лишним миллиардов

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    АО «Западный скоростной диаметр» объявило два конкурса на строительство второго участка Шкиперской развязки. Общая стоимость — 6,3 млрд рублей.

    Документация опубликована накануне. Один конкурс включает третий этап второго участка строительства, его стоимость — 5,1 млрд рублей. Другой — первый этап этого же второго участка за 1,2 млрд. Нумерация не имеет отношения к последовательности — второй этап разыграли еще в прошлом году.

    Шкиперскую развязку ЗСД начали строить в конце 2021 года, частично используются федеральные средства по форме инфраструктурного кредита. Работы ведет «АБЗ-Дорстрой». Первую очередь в составе трех съездов намерены открыть еще в 2023 году — они обеспечат подключение намывных территорий. Другие, включая подключение Наличной, — в 2024–2025 годах.

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    Шкиперская развязкаЗСД
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