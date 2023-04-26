Водитель каршеринга ответит в суде за насмерть сбитого пешехода на Благодатной

Прокуратура Санкт-Петербурга
Прокуратура Петербурга передала в суд уголовное дело о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло минувшей осенью в Московском районе города. Жуткий наезд попал на видео с камеры наблюдения.
ДТП случилось утром 16 октября 2022 года. По версии следствия,
На записи с камеры видно, что машина еще несколько метров после удара провезла пешехода на капоте, а после остановки его отбросило вперед. Зеленый сигнал на пешеходном светофоре загорелся уже после этого. 33-летний потерпевший от полученных травм скончался в больнице.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело