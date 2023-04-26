Водитель каршеринга ответит в суде за насмерть сбитого пешехода на Благодатной

Прокуратура Петербурга передала в суд уголовное дело о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло минувшей осенью в Московском районе города. Жуткий наезд попал на видео с камеры наблюдения.

ДТП случилось утром 16 октября 2022 года. По версии следствия, 31-летний петербуржец, двигаясь на каршеринговом автомобиле по Благодатной улице от Новоизмайловского проспекта в сторону Московского проспекта, в нарушение ПДД «не принял возможные меры к снижению скорости», выехал на регулируемый пешеходный переход и сбил шедшего по нему пешехода, сообщает 26 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Потерпевший переходил дорогу на красный свет.