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    Водитель каршеринга ответит в суде за насмерть сбитого пешехода на Благодатной

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    Прокуратура Санкт-Петербурга

    Прокуратура Петербурга передала в суд уголовное дело о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло минувшей осенью в Московском районе города. Жуткий наезд попал на видео с камеры наблюдения.

    ДТП случилось утром 16 октября 2022 года. По версии следствия, 31-летний петербуржец, двигаясь на каршеринговом автомобиле по Благодатной улице от Новоизмайловского проспекта в сторону Московского проспекта, в нарушение ПДД «не принял возможные меры к снижению скорости», выехал на регулируемый пешеходный переход и сбил шедшего по нему пешехода, сообщает 26 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Потерпевший переходил дорогу на красный свет.

    На записи с камеры видно, что машина еще несколько метров после удара провезла пешехода на капоте, а после остановки его отбросило вперед. Зеленый сигнал на пешеходном светофоре загорелся уже после этого. 33-летний потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

    В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, и в настоящее время дело направили в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

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