Российский рынок ипотеки в первом полугодии может превзойти результаты рекордного 2021 года

По итогам января-июня 2026 года в России будет выдано около 2,76 трлн рублей трлн рублей ипотеки, прогнозируют в ВТБ. Это на 46% превысит показатели за аналогичный период прошлого года и на 2% — рекордного 2021 года. При этом доля вторичного жилья в общем объеме сделок может вернуться к 60%. Как заявил на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, рынок ипотеки в первом полугодии рынок полностью восстановится. За первый квартал в России ипотечный портфель вырос на 4% до 15,78 трлн рублей, а по итогам полугодия ВТБ прогнозируется рост на 9,5% — до 16,6 трлн рублей.

Стимулом к увеличению объемов кредитования стало развитие льготных программ и комплекса мер для поддержки отдельных категорий населения. Так, в начале года правительство продлило «Ипотеку с господдержкой-2020», распространило «семейную» ипотеку на всех заемщиков с двумя несовершеннолетними детьми, а также смягчило требования IT-ипотеки. Одновременно почти на 12% был проиндексирован материнский капитал и сохранена компенсация на погашение ипотеки для многодетных, причем в некоторые регионах она была в разы увеличена. Это привело к кратному росту спроса заемщиков на льготные программы.

Несмотря на ужесточение программ с «околонулевыми» ставками, реализуемых застройщиками, они также сыграли роль в общем объеме выданной ипотеки: многие клиенты поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями по низким ставкам.

По прогнозам ВТБ, постепенно спрос заемщиков к новостройкам «охладится», а интерес к сегменту вторичного жилья, напротив, увеличится. Кроме того, заемщики продолжат проявлять повышенный интерес к индивидуальному жилищному строительству, который будет подогреваться действием льготных ставок в этом сегменте.



«ВТБ в первом полугодии планирует выдать более 536 млрд рублей по ипотеке, что будет выше не только результата за первую половину прошлого года почти на четверть, но и аналогичного периода 2021-го года — на 4%, — заявил Анатолий Печатников. — Почти каждый второй кредит будет выдан на льготных условиях. Безусловно, уход от «околонулевых программ» поменяет структуру спроса клиентов. В январе-феврале доля вторичной недвижимости в выдачах ипотеки занимала 55%, к концу года возможно ее возвращение на уровень 2021 года — около 60%».