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    «Невыносимо это видеть». Блогер показала состояние бывшего книжного издательства в центре Петербурга

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    Здание Сберкассы Государственного банка на набережной Фонтанки, 78, где ранее располагалось книжное издательство, находится в заброшенном состоянии, рассказала в соцсетях блогер из Петербурга Юлия Малиновская.

    «Бывшее книжное издательство, а ныне — грандиозный заброс в самом центре исторического Петербурга. Невыносимо это видеть», — написала она в своем телеграм-канале, прикрепив фото изнутри.

    На них видны помещения, которые завалены книгами, мебелью и оргтехникой. Некоторые книги валяются на полу вместе с содержимым картотеки, другие — абсолютно новые — лежат стопками в упакованном виде.

    Как рассказала Юлия «Фонтанке», снимки были сделаны в воскресенье, 23 апреля. В тот момент в здание можно было попасть свободно через открытые двери.

    Спустя два дня до места прогулялся корреспондент «Фонтанки» и убедился, что попасть внутрь просто так уже нельзя. Двери закрыты, окна в подвале заколочены.

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    Здание на набережной Фонтанки, 78 обладает статусом регионального памятника. Оно было построено в 1899–1900 годах архитекторами фон Гогеном и Голенищевым. Внутри располагалась Сберкасса Государственного банка. В советское время помещения занимал институт «Ленгипромез». В начале 90-х, как сообщают пользователи архитектурного сайта Citywalls, в здании работал госинститут по проектированию заводов санитарно-технического оборудования «Гипросантехпром», ликвидированный в 2013 году, до последнего момента — книжное издательство «Детгиз». На его сайте до сих пор указан адрес: набережная Фонтанки, 78. По данным как минимум на 2016 год, организация принадлежала Росимуществу, которое ранее пыталось продать актив на торгах.

    В 2008 году Смольный передал памятник инвестору — компании «СВ-Консалт» — для реконструкции под гостиницу. Однако реконструкция так и не завершилась. Более того, состояние здания ухудшилось. Правительство города решило расторгнуть инвестдоговор. Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк говорила, что фирма оказалась на грани банкротства. Финансовое состояние не помешало ей активно и упорно оспаривать расторжение договора в судах в течение нескольких лет. В конце февраля 2023 года Арбитражный суд Северо-Западного округа признал правоту Смольного, однако «СВ-Консалт» в начале апреля снова подало жалобу — уже в Верховный суд.

    При этом с 2018 года 100% долей компании вместе со спорным инвестдоговором пытались продать на торгах на площадке Российского аукционного дома.

    На сообщение о состоянии здания отреагировали градозащитники. Активисты в телеграм-канале «SOS СПб СНОС» заявили, что внутри «толпами орудуют мародеры», которые расхищают интерьеры, выносят мебель, срезают старинные люстры.

    «Фонтанка» направила запрос в КГИОП. За всю богатую судебную историю «СВ-Консалт», комитет по охране памятников к компании исков не предъявлял.

    По данным СПАРК, организация принадлежит предпринимателям Михаилу Миронову и Олегу Орлову. Ее телефон, найденный в открытых источниках, оказался недоступен для звонка.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Заброшенное зданиеИнвесторНабережная реки Фонтанки
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