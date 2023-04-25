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    Суд арестовал москвичку, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка в электричке

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    Лефортовский районный суд арестовал до 24 июня жительницу Москвы, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

    Тело младенца с ранениями и бумажным кляпом во рту нашли накануне утром в вагоне столичной электрички. Вскоре задержали 24-летнюю мать.

    На допросе она рассказала, что в пути со станции Новохохловская у нее начались роды. Ребенок появился на свет в туалете электропоезда, после чего, по ее словам, она убила его ножницами и выбросила в мусорное ведро.

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