Суд арестовал москвичку, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка в электричке

Лефортовский районный суд арестовал до 24 июня жительницу Москвы, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Тело младенца с ранениями и бумажным кляпом во рту нашли накануне утром в вагоне столичной электрички. Вскоре задержали 24-летнюю мать.
На допросе она рассказала, что в пути со станции Новохохловская у нее начались роды. Ребенок появился на свет в туалете электропоезда, после чего, по ее словам, она убила его ножницами и выбросила в мусорное ведро.