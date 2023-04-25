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    Оскорбивший мальчика в шапке Z стал фигурантом уголовного дела

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    Житель Екатеринбурга, набросившийся с оскорблениями на мальчика в шапке с буквой Z, не получил никакого наказания за административное правонарушение. Производство прекратили, возбудив вместо него уголовное дело. Об этом 25 апреля сообщает портал Е1.

    Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве местным управлением СКР, максимальное наказание за это преступление — пять лет лишения свободы.

    «Не для того в настоящее время наши товарищи кровь проливают в Донбассе, чтобы мы боялись носить букву Z. И правда за нами, и победа будет тоже за нами», — подчеркнул глава регионального главка полиции Валерий Горелых.

    56-летнего мужчину накануне задерживали с ОМОНом. Мальчика в шапке с литерой Z он схватил за руку, обматерил и требовал позвать отца. Школьник убежал в слезах, а мать обратилась в полицию.

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