Оскорбивший мальчика в шапке Z стал фигурантом уголовного дела

Житель Екатеринбурга, набросившийся с оскорблениями на мальчика в шапке с буквой Z, не получил никакого наказания за административное правонарушение. Производство прекратили, возбудив вместо него уголовное дело. Об этом 25 апреля сообщает портал Е1.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве местным управлением СКР, максимальное наказание за это преступление — пять лет лишения свободы.
«Не для того в настоящее время наши товарищи кровь проливают в Донбассе, чтобы мы боялись носить букву Z. И правда за нами, и победа будет тоже за нами», — подчеркнул глава регионального главка полиции Валерий Горелых.
56-летнего мужчину накануне задерживали с ОМОНом. Мальчика в шапке с литерой Z он схватил за руку, обматерил и требовал позвать отца. Школьник убежал в слезах, а мать обратилась в полицию.