После смерти двух гостей свадьбы в отеле на Фонтанке суд выясняет, чья была крыша

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Больше четырех лет назад в ресторане «Граф Цеппелин» с шикарным видом на центр Петербурга гуляла свадьба. Порядка 40 гостей, еда от шефа, напитки свои. Кроме обеденного зала, в заведении есть терраса, на которой можно подышать свежим воздухом и немного проветриться. В тот октябрьский вечер после того как ресторан, согласно договору оказания услуг, всех накормив и напоив свою миссию выполнил, на террасе оставались гости, в том числе двое мужчин. Шутливая потасовка между ними привела к тому, что треснуло стекло ограждения, оба упали на парковку с высоты шестого этажа и не выжили.



Через год после трагедии, писала «Фонтанка», следствие по делу об оказании небезопасных услуг привлекло в качестве обвиняемой фактического владельца ресторана Ксению Грачеву. «Граф Цеппелин» занимает порядка 200 квадратных метров на двух верхних этажах гостиницы, которую горожане привыкли вспоминать под названием «Советская», оно же сохранилось в наименовании юрлица.



Так терраса выглядела в день гибели гостей свадьбы Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Дело Грачевой в суде с января 2021 года и близится к завершению. В нем участвуют два адвоката подсудимой, потерпевшие и два их защитника, прокурор и судья Евгений Никитин с невероятным запасом терпения.

Пока вина Грачевой не установлена судом, наверняка можно сказать только то, что спорное ограждение было в плохом состоянии. Экспертиза установила, что хуже всего дело было с крепежом, его «поела» коррозия. Другой эксперт уточнил, что сооружение в целом соответствует ГОСТу, но максимум как декоративный элемент. Если крыша гостиницы является террасой или эксплуатируемой кровлей, все должно быть сделано иначе. Как рассказала подсудимая «Фонтанке», сколько лет этому ограждению доподлинно неизвестно, отель не смог показать какие-то документы о монтажных работах. Но и предыдущий арендатор пускал своих гостей на ту же самую кровлю с тем же ограждением, то есть лет 10 как оно стоит.



Позиция защиты строится на том, что привлекли не того. Один из жарко обсуждаемых в суде вопросов — эксплуатировал ли ресторан террасу или нет. Подсудимая подробно рассказала, как в 2016 году выбирала помещение и заключала договор. Терраса фигурировала в рекламном проекте отеля и была одним из очевидных бонусов локации. При просмотре на ней уже стояла какая-то мебель. Пока делали ремонт, поверх битой плитки постелили деревянный настил. Обвинение этот пункт выделяет — доски стелили, значит эксплуатировали.



Подсудимая утверждает, что терраса-крыша была местом общего пользования, так же как лифты или холл гостиницы — то есть выйти на нее мог любой постоялец или вообще человек с улицы. Прокурор и адвокаты потерпевших указывали на благоустройство. Мол, как так не эксплуатировали, если у вас там и столики, и пледы, и пепельницы. Грачева в свою защиту заявила, что привела в порядок не только террасу, но и тот же лифт, который возил ее гостей на 6 этаж. К слову, после смерти гостей свадьбы гостехнадзор проверял и лифты тоже, они оказались в плохом состоянии и ресторан на время остался только с лестницей.



В арендный договор, утверждает Ксения, эта площадь не вошла — представители отеля объяснили ей, что на это пространство нет необходимых документов. Когда же на него будет сделан кадастровый паспорт, рассказала суду Грачева, площадь обещали учесть в долгосрочном договоре аренды. Этого так и не произошло, а после трагедии выяснилось, что никакая это не терраса, а крыша, и использовать ее для фото, перекуров и наслаждения видом на Фонтанку вообще нельзя. Сейчас этот выход закрыт.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Обвинение настаивало — что вы предприняли, чтобы убедиться в безопасности террасы? Грачева ответила, что, во-первых, терраса не казалась ей опасной и тогда она еще не знала, что по документам это обычная крыша. Она утверждает, и показала суду соответствующую переписку, что ресторан просил у отеля кадастровый паспорт. Но ей отказали, потому что он сделан сразу на все здание и давать его в чужие арендаторские руки с точки зрения гостиницы небезопасно.

Сторона обвинения устроила Грачевой некий блиц — прокурор зачитывал часть из обвинительного заключения и спрашивал, признает ли она вину по этому пункту. Пункты состояли из перечисления ГОСТов и нормативов, которые, по версии следствия, не были ей соблюдены. Почти все они касаются эксплуатации зданий и сооружений, так что подсудимая отвечала почти одинаково: «я не эксплуатирую здания и сооружения, а только часть внутренних помещений. Я не изготавливаю светопрозрачные конструкции».



Она утверждает, что все ремонтные работы внутри помещения согласовывались с отелем и касались только оформления, какой-то «косметики» и тому подобного. Такие вещи, как, например, трещина в фасадном стекле, были полностью в зоне ответственности отеля. И еще: за некоторое время до трагедии кто-то из посетителей уронил с террасы бокал, он упал на машину и разбил стекло. Грачева рассказала суду, что с их стороны была оказана помощь отелю в установлении личности виновника, а никаких мер к заглаживанию вреда ресторан не принимал: «потому что это делал отель».

Адвокат Грачевой после одного из заседаний в разговоре с «Фонтанкой» выразил обобщенную позицию — Грачеву судят за умышленное оказание небезопасных услуг, а по сути единственная услуга, которую оказывает ее компания, это общественное питание. Если утрировать, то выходит так, что двое гостей свадьбы упали с шестого этажа, потому что Грачева их как-то не так покормила. Важен и гражданский иск, по которому суд отказался привлекать Грачеву как причинителя вреда наряду с отелем. В решении суда уточняется, что потерпевшие писали досудебную претензию гостинице, про ресторан в ней нет ни слова. Суд взыскал вред в 6 млн рублей только с «Советской», решение обжалуется гостиницей уже на стадии кассации.



Гражданский иск по делу заявлен, потерпевшие хотят 25 миллионов рублей. Правда, в заседании 24 апреля выяснилось, что требования будут уточнены. В какую сторону, пока неизвестно.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

