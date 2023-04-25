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    КАД между Энгельса и Выборгским сузили на несколько дней

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На кольцевой автодороге Петербурга продолжается весенняя уборка. Под конец апреля для наведения чистоты временно перекрыли одну полосу на севере КАД.

    С 25 по 29 апреля для движения перекрыта третья полоса на участке внешнего кольца КАД с 24-го по 18-й километр, между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на это время ограничили скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы движения.

    Ограничения вводятся для уборки смёта в разделительной полосе дороги. Работы ведет АО ПО «РосДорСтрой». Вестись они будут круглосуточно, в две смены.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспортаУборка дорог
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