КАД между Энгельса и Выборгским сузили на несколько дней

На кольцевой автодороге Петербурга продолжается весенняя уборка. Под конец апреля для наведения чистоты временно перекрыли одну полосу на севере КАД.
С 25 по 29 апреля для движения перекрыта третья полоса на участке внешнего кольца КАД с 24-го по 18-й километр, между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на это время ограничили скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы движения.
Ограничения вводятся для уборки смёта в разделительной полосе дороги. Работы ведет АО ПО «РосДорСтрой». Вестись они будут круглосуточно, в две смены.