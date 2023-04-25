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    Армия Судана и СБР подтвердили 72-часовое перемирие

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    Вооруженные силы Судана согласились на 72-часовое прекращение огня, передаёт 25 апреля «Интерфакс». Соблюдать договоренность обещали и Силы быстрого реагирования (СБР).

    «Армия Судана согласилась на 72-часовое перемирие при посредничестве США и Саудовской Аравии, которое начинается в полночь», — цитирует Guardian сообщение армии в соцсетях.

    Конфликт в Судане начался 15 апреля. В Хартуме (столица страны) и некоторых других городах вспыхнули столкновения между военными и СБР. В СБР заявляли, что вооруженные силы без предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии отвечало, что СБР в последнее время часто действуют без координации с военными. Число погибших уже исчисляется сотнями. Из страны начали массово эвакуировать иностранцев.

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