Армия Судана и СБР подтвердили 72-часовое перемирие

Вооруженные силы Судана согласились на 72-часовое прекращение огня, передаёт
«Армия Судана согласилась на 72-часовое перемирие при посредничестве США и Саудовской Аравии, которое начинается в полночь», — цитирует Guardian сообщение армии в соцсетях.
Конфликт в Судане начался 15 апреля. В Хартуме (столица страны) и некоторых других городах вспыхнули столкновения между военными и СБР. В СБР заявляли, что вооруженные силы без предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии отвечало, что СБР в последнее время часто действуют без координации с военными. Число погибших уже исчисляется сотнями. Из страны начали массово эвакуировать иностранцев.