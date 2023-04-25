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    «Матизы» устроили гонки на Обводном. Финал — таран на встречке и реанимация

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    «Малолитражные шашки» попали на видео: серьёзное ДТП в центре Петербурга зафиксировал автомобильный регистратор очевидца. Ролик опубликовала 25 апреля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    На Обводном канале вчера около 16 часов два «Дэу Матиза» устроили гонки. Напротив дома 78 на пешеходный переход вышел человек, и первый «Матиз» успел заторомозить. А второй, видимо, чтобы не ударить его, повернул налево на встречную полосу — и влетел в лоб встречной машине.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, за рулём второго «Матиза» был молодой человек 2002 года рождения. Он совершил столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением водителя 1993 года рождения. Водитель «Матиза» в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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