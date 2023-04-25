Испанский суд запретил увольнять электрика, который каждый день попивал на работе пиво

В испанской провинции Мурсия компания неправомерно уволила электрика, который систематически пил во время рабочего дня. Суд постановил восстановить сотрудника или выплатить ему компенсацию. Об этом
Для слежки за работником, который проработал в фирме 27 лет, компания наняла частного детектива. Оказалось, что он регулярно вместе с коллегами заезжал в магазин или бар, где выпивал несколько бокалов пива или вина по пути на заказ. Его уволили.
Испанский суд не согласился с действиями компании. В решении сказано, что детектив ни разу не упомянул о признаках опьянения, а также о том, что мужчина употреблял алкоголь во время перерывов.
«Нет никаких доказательств — документальных, экспертных или свидетельских, — однозначно свидетельствующих о том, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и находился в пьяном или нетрезвом виде. Не было доказано, даже косвенно, что его физические и умственные способности были ослаблены или ослаблены во время работы электриком», — сообщили в суде.
Теперь компания должна восстановить уволенного сотрудника на работе или выплатить ему 47 тысяч евро.