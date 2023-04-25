Испанский суд запретил увольнять электрика, который каждый день попивал на работе пиво

В испанской провинции Мурсия компания неправомерно уволила электрика, который систематически пил во время рабочего дня. Суд постановил восстановить сотрудника или выплатить ему компенсацию. Об этом 23 апреля сообщает The Guardian.

Для слежки за работником, который проработал в фирме 27 лет, компания наняла частного детектива. Оказалось, что он регулярно вместе с коллегами заезжал в магазин или бар, где выпивал несколько бокалов пива или вина по пути на заказ. Его уволили.

Испанский суд не согласился с действиями компании. В решении сказано, что детектив ни разу не упомянул о признаках опьянения, а также о том, что мужчина употреблял алкоголь во время перерывов.