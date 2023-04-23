Сообщение о «громком хлопке» в лесополосе проверяют во Владимирской области

Во Владимирской области житель Петушинского района сообщил о громком хлопке в лесополосе, передает 23 апреля telegram-канал правительства Владимирской области.
Проверкой информации занимаются правоохранительные органы. По данным администрации, инцидент произошел накануне вечером.
«Пострадавших в ходе инцидента нет, угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет», — говорится в официальном сообщении.
Сообщения о «громких хлопках» периодически приходят из разных регионов. Так, в конце марта грохот над Ростовом-на-Дону насторожил местных жителей. Объяснение нашлось быстро: глава региона сообщил, что звук возник из-за работы авиации.
Бывают и курьезные случаи. Так, 1 марта хлопок напугал жителей Ефремова, что в Тульской области. Глава администрации муниципального образования города Сергей Балтабаев объяснил: переполох возник из-за обычной стирки. Мужчина сначала замочил курку в растворителе, а потом решил постирать ее в машинке.