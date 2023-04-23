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    Сообщение о «громком хлопке» в лесополосе проверяют во Владимирской области

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    5 комментариев

    Во Владимирской области житель Петушинского района сообщил о громком хлопке в лесополосе, передает 23 апреля telegram-канал правительства Владимирской области.

    Проверкой информации занимаются правоохранительные органы. По данным администрации, инцидент произошел накануне вечером.

    «Пострадавших в ходе инцидента нет, угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет», — говорится в официальном сообщении.

    Сообщения о «громких хлопках» периодически приходят из разных регионов. Так, в конце марта грохот над Ростовом-на-Дону насторожил местных жителей. Объяснение нашлось быстро: глава региона сообщил, что звук возник из-за работы авиации.

    Бывают и курьезные случаи. Так, 1 марта хлопок напугал жителей Ефремова, что в Тульской области. Глава администрации муниципального образования города Сергей Балтабаев объяснил: переполох возник из-за обычной стирки. Мужчина сначала замочил курку в растворителе, а потом решил постирать ее в машинке.

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    ХлопокГромкий хлопок
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    Комментарии 5

    Гость23 Апр 2023 в 18:39
    ладушки, ладушки?
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