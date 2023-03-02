Тренировочный взрыв. В Тульской области жителей города Ефремов вечером перепугал громкий хлопок

Житель Ефремова напугал соседей своей стиркой, которая закончилась громким хлопком и раскуроченной машинкой.
Как сообщает в своих соцсетях глава администрации муниципального образования город Сергей Балтабаев, сообщения о взрыве на улице Химиков стали поступать в экстренные службы города накануне с половины восьмого вечера.
Вместе со специальными службами он выехал на место, и выяснил, что в одной из квартир дома мужчина постирал в машинке куртку. И все бы ничего, но до этого он надолго замочил её в растворителе.
«В результате выделения паров при стирке возникло замыкание», - сообщает Балтабаев.
Сергей Балтабаев Глава администрации МО город Ефремов
Машинку нашли со следами дефекта, провели осмотр не только квартиры, но и всего подъезда. Опасности для жителей не нашли.
Менее радужной оказалась картинка на месте взрыва, о котором в экстренные службы тульской области сообщили жители поселка Березовский. В лесу от него осталась большая воронка и много мертвых птиц рядом.