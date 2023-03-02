СМИ: В Тульской области в лесу прогремел взрыв, образовалась большая воронка

Сотрудники МЧС, полиции и СК работают на месте взрыва в Киреевском районе Тульской области.



Там, как сообщает 2 марта ИА «Тульская пресса», в районе поселка Березовского в лесу у улицы Молодежной утром прогремел взрыв.



Как сообщали изданию местные жители, на месте образовалась большая воронка, вокруг которой много мертвых птиц. Сами туляки в социальных сетях считают это «эхом войны».



Чуть позже комитет Тульской области по региональной безопасности подтвердил, что в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. И отметил, что причины устанавливаются, а повреждений и пострадавших нет.