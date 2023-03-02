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    СМИ: В Тульской области в лесу прогремел взрыв, образовалась большая воронка

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    Сотрудники МЧС, полиции и СК работают на месте взрыва в Киреевском районе Тульской области.

    Там, как сообщает 2 марта ИА «Тульская пресса», в районе поселка Березовского в лесу у улицы Молодежной утром прогремел взрыв.

    Как сообщали изданию местные жители, на месте образовалась большая воронка, вокруг которой много мертвых птиц. Сами туляки в социальных сетях считают это «эхом войны».

    Чуть позже комитет Тульской области по региональной безопасности подтвердил, что в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. И отметил, что причины устанавливаются, а повреждений и пострадавших нет.

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