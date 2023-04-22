Первый день петербургских фонтанов. «Фонтанка» поймала в кадр довольных детей и радугу

Вслед за Петергофом фонтаны начинают работать по всему Петербургу. Уже сегодня запустили 71 фонтан, в том числе в Парке 300-летия, у Российской национальной библиотеки и в Южно-Приморском парке.



«Фонтанка» прошлась по открывшим сезон фонтанам. В солнечную субботу их работа сопровождалась радугой, а иногда и несколькими сразу. Толпа петербуржцев окружила дебютантов и собралась встречать первые весенние брызги.