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    Первый день петербургских фонтанов. «Фонтанка» поймала в кадр довольных детей и радугу

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    3 комментария

    Вслед за Петергофом фонтаны начинают работать по всему Петербургу. Уже сегодня запустили 71 фонтан, в том числе в Парке 300-летия, у Российской национальной библиотеки и в Южно-Приморском парке.

    «Фонтанка» прошлась по открывшим сезон фонтанам. В солнечную субботу их работа сопровождалась радугой, а иногда и несколькими сразу. Толпа петербуржцев окружила дебютантов и собралась встречать первые весенние брызги.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Пока, как год назад, нырнуть никто не рискнул, но пробежаться по бортикам под фонтанным дождем желающие нашлись. Особенно рады были дети, которые неслись наперегонки с брызгами и мокро проигрывали.

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    В этом году фонтаны будут работать на час дольше — до 22:00, а в период белых ночей шесть фонтанов в центре города будут радовать гуляющих до 2 часов ночи.

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    Комментарии 3

    Гость22 Апр 2023 в 20:09
    Душевный душ.
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