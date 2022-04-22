В Петербурге уже начали купаться в фонтанах. Посмотрите, кто первым принял ванну

Весна пришла, скоро лето: в Петербурге начали работать фонтаны.
Больше всех, похоже, радуются птицы. И уже есть первые купальщики.
В Александровском саду инвалид разулся и устроил «рыбалку» — выудил со дна фонтана несколько монет.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В 9 часов традиционно первым был запущен фонтан на Манежной площади в Ново-Манежном сквере, в сквере у Казанского собора (который пока закрыт на просушку) и у Воронихинской решетки, а также в Александровском саду и парке 300-летия Санкт-Петербурга. Чтобы включить фонтан на Манежной, работнику пришлось забраться в люк, рассказывает корреспондент «Фонтанки».
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Также полюбоваться фонтанами можно на площади Победы и на Замшиной улице.
Неделю назад, напомним, в фонтане у Эрмитажа ещё был лёд.
Старт сезону фонтанов был дан 21 февраля на церемонии открытия обновлённого фонтана перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Горожанам предложено придумать ему название.