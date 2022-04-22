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    В Петербурге уже начали купаться в фонтанах. Посмотрите, кто первым принял ванну

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    Весна пришла, скоро лето: в Петербурге начали работать фонтаны.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Больше всех, похоже, радуются птицы. И уже есть первые купальщики.

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    В Александровском саду инвалид разулся и устроил «рыбалку» — выудил со дна фонтана несколько монет.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    В 9 часов традиционно первым был запущен фонтан на Манежной площади в Ново-Манежном сквере, в сквере у Казанского собора (который пока закрыт на просушку) и у Воронихинской решетки, а также в Александровском саду и парке 300-летия Санкт-Петербурга. Чтобы включить фонтан на Манежной, работнику пришлось забраться в люк, рассказывает корреспондент «Фонтанки».

    Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Также полюбоваться фонтанами можно на площади Победы и на Замшиной улице.

    Неделю назад, напомним, в фонтане у Эрмитажа ещё был лёд.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Старт сезону фонтанов был дан 21 февраля на церемонии открытия обновлённого фонтана перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Горожанам предложено придумать ему название.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов была начата по поручению губернатора в 2019 году. В ее рамках уже реконструировано 14 объектов. Так, в 2021 году завершено восстановление фонтанов в поселке Шушары, в сквере композитора Андрея Петрова и в Зеленогорске.

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    Комментарии (1)

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