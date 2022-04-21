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    Обновленный фонтан у РНБ дал старт открытию фонтанного сезона в Петербурге

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    Обновленный фонтан перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте запустил новый фонтанный сезон в Петербурге. Об этом 21 апреля сообщили в Смольном.

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    «Специалисты «Водоканала» и «Ленсвета» сделали жителям подарок к 1 мая — прекрасный фонтан, украшенный подсветкой», — сказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия. Он подчеркнул, что с его запуском в Петербурге стартовал сезон фонтанов. «Завтра начнет работать 61 фонтан, а 1 мая — ещё 5 музыкально-фонтанных комплексов», — сообщил он.

    Глава города предложил горожанам придумать название возрожденному фонтану у РНБ.

    «Важно, чтобы у фонтана было красивое название — рядом парк Победы», — подчеркнул губернатор и предложил объявить конкурс, победитель которого получит приз.

    Фонтан перед Российской национальной библиотекой был построен в 1984 году. Долгие годы он не работал и находился в аварийном состоянии. Специалисты ГУП «Водоканал» начали реконструкцию в июле прошлого года, разработали уникальную концепцию внешнего вида и водной картины водного объекта. В октябре прошлого года его ненадолго включали для проверки работы.

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