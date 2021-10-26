«Водоканал» показал, как будет работать обновленный фонтан перед РНБ. Посмотрите, как пляшут разноцветные водные струи

Петербургский «Водоканал» начал подготавливать фонтан на площади перед Российской национальной библиотекой. Сооружение будет работать в светодинамическом режиме.

На фотографиях и видеозаписях, сделанных представителями предприятия 26 октября, видны вертикальные струи, которые подсвечены фиолетовым, зеленым и голубым. Водный рисунок меняется каждые несколько секунд.

«Фонтанка» писала, что «Водоканал» завершил реконструкцию фонтана на площади перед РНБ. Внешний вид устройства, пообещали на предприятии, не будет нарушать сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте.

Фонтан построили еще в 1984 году, в 2010-м его передали «Водоканалу» в аварийном состоянии. С конца июля текущего года сооружение оборудовали шестью чашами и 189 насадками.



Плиты отделали серым гранитом, наладили для фонтана систему приточно-вытяжной вентиляции, а также оснастили его пультом управления. Работать обновленная конструкция начнет в следующем сезоне.