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«Водоканал» показал, как будет работать обновленный фонтан перед РНБ. Посмотрите, как пляшут разноцветные водные струи

Петербургский «Водоканал» начал наладку фонтана перед РНБ

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Петербургский «Водоканал» начал подготавливать фонтан на площади перед Российской национальной библиотекой. Сооружение будет работать в светодинамическом режиме.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

На фотографиях и видеозаписях, сделанных представителями предприятия 26 октября, видны вертикальные струи, которые подсвечены фиолетовым, зеленым и голубым. Водный рисунок меняется каждые несколько секунд.

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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«Фонтанка» писала, что «Водоканал» завершил реконструкцию фонтана на площади перед РНБ. Внешний вид устройства, пообещали на предприятии, не будет нарушать сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте.

Фонтан построили еще в 1984 году, в 2010-м его передали «Водоканалу» в аварийном состоянии. С конца июля текущего года сооружение оборудовали шестью чашами и 189 насадками.

Плиты отделали серым гранитом, наладили для фонтана систему приточно-вытяжной вентиляции, а также оснастили его пультом управления. Работать обновленная конструкция начнет в следующем сезоне.

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Комментарии (10)

VKuser4636990
Всё, до слёз))))))))))))
Наш ответ дубайскому Palm Fountain.
По уровню ущербности соответствует торжественному открытию скамейки на остановке.
Аппаратчик мокрой классификации
И каждого второго августа в нём будут купаться вакцинированные, рвать на груди тельник с принтом сертификата и приставать к прохожим с вопросом "сам-то где прививался?!" :)))
Cвифт
.... очень своевременно, прям к сезону ))))
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