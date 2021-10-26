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В Петербурге обновили фонтан перед Российской библиотекой. Теперь он будет светиться

В Петербурге завершили реконструкцию фонтана перед РНБ

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Петербургский «Водоканал» завершил реконструкцию фонтана на площади перед Российской национальной библиотекой. Теперь он будет работать в светодинамическом режиме, сообщает 26 октября пресс-служба предприятия.

«Согласно проекту, фонтан получил масштабное преображение. Специалистами предприятия была разработана уникальная концепция внешнего вида и водной картины фонтана («струи»), которая при этом не нарушила сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте», — отмечают в «Водоканале».

Фото: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Фото: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Фото: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Фото: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Фото: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Фото: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Фото: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Фото: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
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Фонтан построили еще в 1984 году, а в 2010-м его передали предприятию в аварийном состоянии — отсутствовала даже подача воды. С конца июля текущего года фонтан оборудовали шестью чашами, глубину которых уменьшили в соответствии с гидравлическим расчетом, и 189 насадками.

Плиты отделали серым гранитом, наладили для фонтана систему приточно-вытяжной вентиляции, а еще оснастили его пультом управления. Работать обновленная конструкция начнет в следующем сезоне.

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Комментарии (7)

aborigenSPB
А где подсветка-то??? Там до сих пор всё перекопано! Если акты приемки уже подписали, то не видать нам этой сказочной красоты:((
266110600
Как хорошо, что библиотека уже решила все другие проблемы: старение, недостаток и плохую подготовку кадрового состава, смешные зарплаты, минимальное поступление новой зарубежной литературы, привела в порядок безобразный, неполный каталог, в котором ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет, а заодно сменила очередное импотентное руководство, занимающееся чем угодно, только не библиотечным делом... хотя погодите-ка.
hal9000
Ерунду какую то наделали..фонтаны ладно а зачем парковку убрали..там все время чисто было..кому мешала парковка??..где там теперь парковаться???
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