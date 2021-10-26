В Петербурге обновили фонтан перед Российской библиотекой. Теперь он будет светиться

Петербургский «Водоканал» завершил реконструкцию фонтана на площади перед Российской национальной библиотекой. Теперь он будет работать в светодинамическом режиме, сообщает 26 октября пресс-служба предприятия.



«Согласно проекту, фонтан получил масштабное преображение. Специалистами предприятия была разработана уникальная концепция внешнего вида и водной картины фонтана («струи»), которая при этом не нарушила сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте», — отмечают в «Водоканале».