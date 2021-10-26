В Петербурге обновили фонтан перед Российской библиотекой. Теперь он будет светиться

Петербургский «Водоканал» завершил реконструкцию фонтана на площади перед Российской национальной библиотекой. Теперь он будет работать в светодинамическом режиме, сообщает 26 октября пресс-служба предприятия.
«Согласно проекту, фонтан получил масштабное преображение. Специалистами предприятия была разработана уникальная концепция внешнего вида и водной картины фонтана («струи»), которая при этом не нарушила сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте», — отмечают в «Водоканале».
Фонтан построили еще в 1984 году, а в 2010-м его передали предприятию в аварийном состоянии — отсутствовала даже подача воды. С конца июля текущего года фонтан оборудовали шестью чашами, глубину которых уменьшили в соответствии с гидравлическим расчетом, и 189 насадками.
Плиты отделали серым гранитом, наладили для фонтана систему приточно-вытяжной вентиляции, а еще оснастили его пультом управления. Работать обновленная конструкция начнет в следующем сезоне.