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    Аксенов: Над Крымом отработали системы ПВО

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    4 комментария

    Системы ПВО отработали в небе над Крымом 22 апреля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    Подробности случившегося не приводятся. В сообщении в своем телеграм-канале он призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Информация о громких звуках появилась в пабликах Керчи.

    Ранее в Крыму власти приняли решение из соображений безопасности не проводить первомайские демонстрации, шествия «Бессмертного полка» и парад на День Победы.

    Министерство обороны также решило отменить парад на 9 Мая в Севастополе.

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    Комментарии 4

    Гость22 Апр 2023 в 12:17
    В Крым за адреналином!
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