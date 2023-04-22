Аксенов: Над Крымом отработали системы ПВО

Системы ПВО отработали в небе над Крымом 22 апреля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.



Подробности случившегося не приводятся. В сообщении в своем телеграм-канале он призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Информация о громких звуках появилась в пабликах Керчи.



Ранее в Крыму власти приняли решение из соображений безопасности не проводить первомайские демонстрации, шествия «Бессмертного полка» и парад на День Победы.



Министерство обороны также решило отменить парад на 9 Мая в Севастополе.

