Спасения водителя из «Рено», сгоревшего после аварии на КАД, сняли на видео

Читатель «Фонтанки» показал, что творилось на петербургской кольцевой автодороге вскоре после того, как «Логан» въехал в автобус и загорелся.
читатель «Фонтанки»
Кадрами с последствиями ДТП очевидец поделился 21 апреля. За телефон взялся уже после того, как 25-летний пострадавший попал в руки медиков. Молодой человек был без сознания.
Авария на съезде с Предпортовой на внешнее кольцо КАД случилась в ночь на 17 апреля. Очевидцы рассказывали, как водитель автобуса доставал из «Рено» мужчину. Машина дымила, через несколько минут полыхнуло.