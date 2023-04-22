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    Спасения водителя из «Рено», сгоревшего после аварии на КАД, сняли на видео

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    Читатель «Фонтанки» показал, что творилось на петербургской кольцевой автодороге вскоре после того, как «Логан» въехал в автобус и загорелся.

    читатель «Фонтанки»

    Кадрами с последствиями ДТП очевидец поделился 21 апреля. За телефон взялся уже после того, как 25-летний пострадавший попал в руки медиков. Молодой человек был без сознания.

    Авария на съезде с Предпортовой на внешнее кольцо КАД случилась в ночь на 17 апреля. Очевидцы рассказывали, как водитель автобуса доставал из «Рено» мужчину. Машина дымила, через несколько минут полыхнуло.

    Свою помощь, судя по видео, предложили автомобилисты, не проехавшие мимо. В их числе и карета скорой помощи.

    Пострадавшего водителя «Рено» госпитализировали в тяжёлом состоянии. Он умер в больнице.

    © Фонтанка.Ру

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