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    Албания отменила безвизовый «летний» режим для россиян

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    Албания отменила безвизовый режим для россиян, который раньше действовал с 1 мая по 30 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства страны в РФ.

    В публикации от 21 апреля отмечается, что новость «весьма срочная», и уточняется, что режим отменили в связи с поправками совета министров, внесенными в соответствующее постановление. Теперь, чтобы поехать в Албанию в любое время года, россиянам нужно оформить визу и указать цель поездки.

    Ранее Албания отказалась выдавать РФ обвиняемую в шпионаже россиянку Светлану Тимофееву. Она, также известная как блогер Лана Сатор, была задержана у заброшенного военного завода в городе Грамши — подобные здания и сооружения она показывала в блоге своим подписчикам. Албания посчитала, что в России Тимофеевой не обеспечат законные права в соответствии с конвенцией о правах человека.

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