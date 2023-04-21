Албания отменила безвизовый «летний» режим для россиян

Албания отменила безвизовый режим для россиян, который раньше действовал с 1 мая по 30 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства страны в РФ.

В публикации от 21 апреля отмечается, что новость «весьма срочная», и уточняется, что режим отменили в связи с поправками совета министров, внесенными в соответствующее постановление. Теперь, чтобы поехать в Албанию в любое время года, россиянам нужно оформить визу и указать цель поездки.

Ранее Албания отказалась выдавать РФ обвиняемую в шпионаже россиянку Светлану Тимофееву. Она, также известная как блогер Лана Сатор, была задержана у заброшенного военного завода в городе Грамши — подобные здания и сооружения она показывала в блоге своим подписчикам. Албания посчитала, что в России Тимофеевой не обеспечат законные права в соответствии с конвенцией о правах человека.