Албания отказалась выдавать России арестованную за шпионаж блогершу из-за соблюдения прав человека

Арестованная за шпионаж россиянка Светлана Тимофеева останется в албанской тюрьме. Страна отказала России в ее выдаче.
Об отказе 14 апреля пишет Albanian Daily News. Москва просила об экстрадиции Тимофеевой, больше известной как блогер Лана Сатор. В качестве основания албанская сторона использовала аргумент, что в России не будут обеспечены юридические права Сатор в соответствии с конвенцией о правах человека.
Сатор задержали в августе прошлого года у заброшенного военного завода в городе Грамши — подобные здания и сооружения она показывала в блоге своим подписчикам. К примеру, летом 2019-го она с молодым человеком смогла проникнуть на территорию петербургских Крестов.
Кроме Сатор арестован фотограф Михаил Зорин — он также оказал сопротивление при задержании двумя военными и распылил в их сторону перцовый газ. Третий арестованный — гражданин Украины Федор Алпатов. Дело возбуждено по статье о распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия.
Около месяца назад Тимофеева-Сатор попросила убежище в Албании, так как опасается преследования на родине.