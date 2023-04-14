Албания отказалась выдавать России арестованную за шпионаж блогершу из-за соблюдения прав человека

Арестованная за шпионаж россиянка Светлана Тимофеева останется в албанской тюрьме. Страна отказала России в ее выдаче.

Об отказе 14 апреля пишет Albanian Daily News. Москва просила об экстрадиции Тимофеевой, больше известной как блогер Лана Сатор. В качестве основания албанская сторона использовала аргумент, что в России не будут обеспечены юридические права Сатор в соответствии с конвенцией о правах человека.

Сатор задержали в августе прошлого года у заброшенного военного завода в городе Грамши — подобные здания и сооружения она показывала в блоге своим подписчикам. К примеру, летом 2019-го она с молодым человеком смогла проникнуть на территорию петербургских Крестов.