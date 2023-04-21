Разверзлась земля. Появилось новое видео взрыва в Белгороде

Момент взрыва в Белгороде, при котором пострадали три человека, попал на видео. Ролик 21 апреля публикует телеграм-канал «Жесть Белгород».
Тг канал: Жесть Белгород
На кадрах видно, как на дороге, где едут машины, появляется «гейзер» из дыма. Через некоторое время на этом же месте происходит мощный взрыв – асфальт загибается вверх, с яркой вспышкой разлетаются обломки, остается черное облако.
Ранее публиковали только видеозапись со свистом и звуком прилета.
Два человека после взрыва попали в больницу, один от госпитализации отказался. На дороге появилась воронка радиусом 20 метров, оказались разрушены четыре квартиры. В Минобороны произошедшее объяснили нештатным сходом боеприпаса — он выпал из российского самолёта Су-34, летевшего над городом.