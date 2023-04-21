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    Пострадавших от взрыва в Белгороде стало больше. Из разрушенного дома всех выселили

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    Число пострадавших в результате взрывов в Белгороде выросло. В больнице двое. Об этом утром 21 апреля сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. «Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации», — рассказывает он в своём телеграм-канале.

    В больницу попала пожилая женщина, которой стало плохо на фоне высокого давления, сейчас она находится под наблюдением врачей. Ещё у одного человека травмы. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, угрозы жизни нет.

    Напомним, 20-го около 22:15 мск из российского самолёта Су-34, летевшего над городом, выпал авиационный боеприпас. В Минобороны назвали это «нештатным сходом» и добавили, что проводится расследование. Разрушено дорожное полотно (появилась воронка) и четыре квартиры в доме на улице Шаландина. Местные СМИ писали, что перед взрывом жители услышали сильный гул в небе, а после почувствовали толчки.

    Городские власти, по словам Гладкова, приняли решение «перестраховаться»: трехподъездный пятиэтажный дом был полностью расселён. Эвакуация велась под контролем сотрудников МЧС и главы города Валентина Демидова. Некоторые жильцы отправились ночевать к родственикам, других поселили в гостинице «Амакс» и обеспечили питанием.

    «Сейчас самое главное — провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы. Эти задачи поставлены, находятся под контролем», — отмечает Гладков.

    Также предстоит ремонт дороги.

    «В связи с тем, что в рабочие дни интенсивное движение, основная часть работ должна быть выполнена в субботу — воскресенье. До понедельника полностью восстановительные работы должны быть завершены», — обещает губернатор.

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