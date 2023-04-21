Пострадавших от взрыва в Белгороде стало больше. Из разрушенного дома всех выселили

Число пострадавших в результате взрывов в Белгороде выросло. В больнице двое. Об этом утром 21 апреля сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. «Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации», — рассказывает он в своём телеграм-канале.

В больницу попала пожилая женщина, которой стало плохо на фоне высокого давления, сейчас она находится под наблюдением врачей. Ещё у одного человека травмы. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, угрозы жизни нет.



Напомним, 20-го около 22:15 мск из российского самолёта Су-34, летевшего над городом, выпал авиационный боеприпас. В Минобороны назвали это «нештатным сходом» и добавили, что проводится расследование. Разрушено дорожное полотно (появилась воронка) и четыре квартиры в доме на улице Шаландина. Местные СМИ писали, что перед взрывом жители услышали сильный гул в небе, а после почувствовали толчки.