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    И даже под землёй. Смотрите, как мусульмане отмечают Ураза-байрам

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    57 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Миллионы людей по всему миру сегодня отмечают исламский праздник Ураза-байрам. Этот день знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.

    В Северной столице тысячи мусульман собирались у мечетей. Фотограф «Фонтанки» побывал на Петроградской стороне, у Соборной мечети.

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    Мусульмане используют лунный календарь, поэтому дата праздника год от года меняется. В 2023 году Ураза-байрам наступил в ночь на 21 апреля, то есть в первый день новолуния. Празднование начинается с наступлением темноты. Перед рассветом люди совершают полное омовение и одеваются в чистую нарядную одежду, а утром собираются на коллективную молитву Ид-намаз. Главное празднование их ждёт уже дома, в кругу родных и друзей — за большим столом.

    читатель «Фонтанки»

    В Петербурге в связи с празднованием ограничивали движение транспорта и работу метро.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Ураза-байрам
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    Комментарии 57

    Гость21 Апр 2023 в 10:57
    Это нужно запретить
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