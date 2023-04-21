И даже под землёй. Смотрите, как мусульмане отмечают Ураза-байрам

Миллионы людей по всему миру сегодня отмечают исламский праздник Ураза-байрам. Этот день знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.
В Северной столице тысячи мусульман собирались у мечетей. Фотограф «Фонтанки» побывал на Петроградской стороне, у Соборной мечети.
Мусульмане используют лунный календарь, поэтому дата праздника год от года меняется. В 2023 году Ураза-байрам наступил в ночь на 21 апреля, то есть в первый день новолуния. Празднование начинается с наступлением темноты. Перед рассветом люди совершают полное омовение и одеваются в чистую нарядную одежду, а утром собираются на коллективную молитву Ид-намаз. Главное празднование их ждёт уже дома, в кругу родных и друзей — за большим столом.
читатель «Фонтанки»
В Петербурге в связи с празднованием ограничивали движение транспорта и работу метро.