И даже под землёй. Смотрите, как мусульмане отмечают Ураза-байрам

Миллионы людей по всему миру сегодня отмечают исламский праздник Ураза-байрам. Этот день знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.



В Северной столице тысячи мусульман собирались у мечетей. Фотограф «Фонтанки» побывал на Петроградской стороне, у Соборной мечети.

