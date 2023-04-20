В Москве проверяли пункт выдачи из-за посылки с подозрительными статуэтками

В Москве проверяли пункт выдачи оператора доставки СДЭК. В одной из посылок в офисе на Стартовой улице обнаружили подозрительный предмет, сообщили 20 апреля РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.



Источник агентства утверждает, что в одной из посылок нашли статуэтки. Сотрудники полиции установили, что они не представляют опасности.

Компания СДЭК заверила, что работники и клиенты компании вне опасности, и добавила, что прилагает все усилия для обеспечения безопасности.



Посылку с позолоченным бюстом маршала Георгия Жукова накануне должен был получить и доктор военных наук Константин Сивков. Он рассказал, что отправление должен был доставить курьер, но он попросил сделать это в пункте СДЭК и обратился в полицию. Упаковку вскрывали правоохранители и специалисты по взрывным работам.

