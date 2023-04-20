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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    В Москве проверяли пункт выдачи из-за посылки с подозрительными статуэтками

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    В Москве проверяли пункт выдачи оператора доставки СДЭК. В одной из посылок в офисе на Стартовой улице обнаружили подозрительный предмет, сообщили 20 апреля РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

    Источник агентства утверждает, что в одной из посылок нашли статуэтки. Сотрудники полиции установили, что они не представляют опасности.

    Компания СДЭК заверила, что работники и клиенты компании вне опасности, и добавила, что прилагает все усилия для обеспечения безопасности.

    Посылку с позолоченным бюстом маршала Георгия Жукова накануне должен был получить и доктор военных наук Константин Сивков. Он рассказал, что отправление должен был доставить курьер, но он попросил сделать это в пункте СДЭК и обратился в полицию. Упаковку вскрывали правоохранители и специалисты по взрывным работам.

    Странную посылку также отправили корреспонденту телеканала «Звезда» Константину Исаеву, говорится в Telegram-канале СМИ. По данным источников ряда телеграм-каналов, некий Санёк Белозёров заказывал бюсты через соцсети в мастерской в Ульяновске.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

    По данным следствия, Трепова принесла в кафе на Васильевском острове в Петербурге статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва, который за этим последовал, за медицинской помощью обратились 40 человек. Среди них трое несовершеннолетних.

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