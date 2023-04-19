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    Российские военные эксперты рассказали о странных посылках с бюстами

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    Ряд российских военных экспертов получили посылки с бюстами. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова.

    По словам собеседника агентства, его посылку должен был доставить курьер, но он попросил сделать это в пункте СДЭК и написал заявление в полицию. Упаковку вскрывали правоохранители и специалисты по взрывным работам. Бюст был позолочен точно так же, как и полученная погибшим военкором Владленом Татарским статуэтка.

    Сивков уточнил, что в его случае речь идёт о бюсте маршала Георгия Жукова высотой примерно 15–20 см. Подобные предметы, добавил он, пришли не только ему, но и нескольким известным людям — одному крупному философу, ряду военкоров и военных экспертов. Удалось ли найти взрывчатку в его «подарке» — пока неясно. Вероятный отправитель находится в Ульяновске.

    Известно, что странную посылку отправили корреспонденту телеканала «Звезда» Константину Исаеву, говорится в Telegram-канале СМИ. По данным источников ряда телеграм-каналов, некий Санёк Белозёров заказывал бюсты через соцсети в мастерской в Ульяновске. Деньги были отправлены с карты на имя Кирилла Небогатова.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

    По данным следствия, Трепова принесла в кафе на Васильевском острове в Петербурге статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва, который за этим последовал, за медицинской помощью обратились 40 человек. Среди них трое несовершеннолетних.

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