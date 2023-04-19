Российские военные эксперты рассказали о странных посылках с бюстами

Ряд российских военных экспертов получили посылки с бюстами. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова.



По словам собеседника агентства, его посылку должен был доставить курьер, но он попросил сделать это в пункте СДЭК и написал заявление в полицию. Упаковку вскрывали правоохранители и специалисты по взрывным работам. Бюст был позолочен точно так же, как и полученная погибшим военкором Владленом Татарским статуэтка.



Сивков уточнил, что в его случае речь идёт о бюсте маршала Георгия Жукова высотой примерно 15–20 см. Подобные предметы, добавил он, пришли не только ему, но и нескольким известным людям — одному крупному философу, ряду военкоров и военных экспертов. Удалось ли найти взрывчатку в его «подарке» — пока неясно. Вероятный отправитель находится в Ульяновске.

