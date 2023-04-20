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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Петербургский экопроект «Чистые Игры» проведёт всероссийскую уборку мусора

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    В России в 90 городах, включая Северную столицу, с 22 по 30 апреля в рамках всероссийского «Осеннего Кубка Чистоты», организованного петербургским проектом «Чистые Игры», пройдут экологические соревнования по уборке и сортировке мусора. В общей сложности планируется провести более 100 игр.

    Подобные турниры проводятся два раза в год — весной и осенью. И, как говорят организаторы, каждый раз идею поддерживают тысячи людей по всей стране. Например, прошлой осенью в «Осеннем Кубке Чистоты» приняли участие более 9 500 человек, которые собрали в различных российских регионах более 200 тонн мусора. Половина отходов была отправлена на дальнейшую переработку и повторное производство.

    Кроме того, в прошлом году была реализована инициатива «Вторскамейка»: из собранного пластика были сделаны скамейки, которые установили в Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Москве, Волгограде, Светлом Яре и Санкт-Петербурге.

    В этот раз в рамках чемпионата будет реализована еще одна экологическая инициатива — конкурс «ЭкоФотоЗона». В нём могут принять участие организаторы игр со всей России. Цель конкурса — предложить свои идеи на замену одноразовым баннерам, которые чаще всего используются как фотозоны на мероприятиях. Лучшие идеи будут реализованы на «Осеннем Кубке Чистоты».

    Чтобы принять участие в чемпионате по уборке мусора, необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать на официальном сайте проекта «Чистые Игры» или через телеграм-бот — @clean_games_bot.

    «Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и по разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии участвует от 30 до 1 500 человек, которые собирают за 1 час от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. «Чистые Игры» являются лауреатами премии Русского географического общества.

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