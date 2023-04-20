Петербургский экопроект «Чистые Игры» проведёт всероссийскую уборку мусора

В России в 90 городах, включая Северную столицу, с 22 по 30 апреля в рамках всероссийского «Осеннего Кубка Чистоты», организованного петербургским проектом «Чистые Игры», пройдут экологические соревнования по уборке и сортировке мусора. В общей сложности планируется провести более 100 игр.

Подобные турниры проводятся два раза в год — весной и осенью. И, как говорят организаторы, каждый раз идею поддерживают тысячи людей по всей стране. Например, прошлой осенью в «Осеннем Кубке Чистоты» приняли участие более 9 500 человек, которые собрали в различных российских регионах более 200 тонн мусора. Половина отходов была отправлена на дальнейшую переработку и повторное производство.

Кроме того, в прошлом году была реализована инициатива «Вторскамейка»: из собранного пластика были сделаны скамейки, которые установили в Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Москве, Волгограде, Светлом Яре и Санкт-Петербурге .

В этот раз в рамках чемпионата будет реализована еще одна экологическая инициатива — конкурс «ЭкоФотоЗона». В нём могут принять участие организаторы игр со всей России. Цель конкурса — предложить свои идеи на замену одноразовым баннерам, которые чаще всего используются как фотозоны на мероприятиях. Лучшие идеи будут реализованы на «Осеннем Кубке Чистоты».



Чтобы принять участие в чемпионате по уборке мусора, необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать на официальном сайте проекта «Чистые Игры» или через телеграм-бот — @clean_games_bot.

