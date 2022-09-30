Мусор превращается, превращается мусор… В Петербурге появилась необычная скамейка

В Петербурге установили необычную скамейку. Она появилась на месте, где ещё недавно волонтёры собирали мусор. По сути, это символ того, как из непригодных, казалось бы, отходов можно извлечь пользу.

В этом году в рамках ежегодной всероссийской акции по уборке территорий «Осенний Кубок Чистоты» прошла еще одна важная акция — «Вторскамейка», которая показала один из вариантов переработки мусора. Акция заключалась в том, что пластик, собранный во время уборки территорий, был переработан и из него изготовили скамейки.

