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    Мусор превращается, превращается мусор… В Петербурге появилась необычная скамейка

    1978
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    В Петербурге установили необычную скамейку. Она появилась на месте, где ещё недавно волонтёры собирали мусор. По сути, это символ того, как из непригодных, казалось бы, отходов можно извлечь пользу.

    В этом году в рамках ежегодной всероссийской акции по уборке территорий «Осенний Кубок Чистоты» прошла еще одна важная акция — «Вторскамейка», которая показала один из вариантов переработки мусора. Акция заключалась в том, что пластик, собранный во время уборки территорий, был переработан и из него изготовили скамейки.

    Одна такая скамейка была установлена в Кронштадте, на Кронштадтском шоссе, 74, у форта Риф. Именно здесь участники «Чистых Игр» собирали мусор в ходе «Осеннего Кубка Чистоты». Вторая вторскамейка появится в Пискарёвском парке.

    Вторскамейка в Кронштадте
    Вторскамейка в КронштадтеФото: Предоставлено проектом «Чистые Игры»
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    Ещё одним городом, где установили такую скамейку, стал Екатеринбург. А в скором времени символы переработки вторсырья появятся в Махачкале, Уфе, Москве, Волгограде и Светлом Яре.

    «Эти скамейки устанавливаются на местах проведения «Чистых Игр» в знак того, что эти территории были очищены, а собранный мусор пошел на благоустройство. Брошенная бутылка, собранная волонтёром, — это не мусор, а вторсырье, и акция это наглядно показывает. Кроме того, скамейка закрепляет за очищенной территорией статус общественного пространства: становится первым шагом к благоустройству и устойчивой чистоте», — говорит основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

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    «Осенний Кубок Чистоты» прошёл с 17 по 25 сентября. В нём приняли участие 9 500 жителей 76 городов и населённых пунктов России, в том числе Петербурга. В общей сложности они собрали более 200 тонн мусора. Половина отходов была отправлена на дальнейшую переработку и повторное производство.

    Вторскамейка в Кронштадте
    Вторскамейка в КронштадтеФото: Предоставлено проектом «Чистые Игры»

    «Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и по разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии участвует от 30 до 1 500 человек, которые собирают за 1 час от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. С 2014 года прошло почти 1 300 таких игр в 24 странах мира.

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