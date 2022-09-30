Мусор превращается, превращается мусор… В Петербурге появилась необычная скамейка

В Петербурге установили необычную скамейку. Она появилась на месте, где ещё недавно волонтёры собирали мусор. По сути, это символ того, как из непригодных, казалось бы, отходов можно извлечь пользу.
В этом году в рамках ежегодной всероссийской акции по уборке территорий «Осенний Кубок Чистоты» прошла еще одна важная акция — «Вторскамейка», которая показала один из вариантов переработки мусора. Акция заключалась в том, что пластик, собранный во время уборки территорий, был переработан и из него изготовили скамейки.
Одна такая скамейка была установлена в Кронштадте, на Кронштадтском шоссе, 74, у форта Риф. Именно здесь участники «Чистых Игр» собирали мусор в ходе «Осеннего Кубка Чистоты». Вторая вторскамейка появится в Пискарёвском парке.
Ещё одним городом, где установили такую скамейку, стал Екатеринбург. А в скором времени символы переработки вторсырья появятся в Махачкале, Уфе, Москве, Волгограде и Светлом Яре.
«Эти скамейки устанавливаются на местах проведения «Чистых Игр» в знак того, что эти территории были очищены, а собранный мусор пошел на благоустройство. Брошенная бутылка, собранная волонтёром, — это не мусор, а вторсырье, и акция это наглядно показывает. Кроме того, скамейка закрепляет за очищенной территорией статус общественного пространства: становится первым шагом к благоустройству и устойчивой чистоте», — говорит основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.
«Осенний Кубок Чистоты» прошёл с 17 по 25 сентября. В нём приняли участие