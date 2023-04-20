    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    771мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.65eur89.37
    ТЕМА ДНЯ

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    «Матч ТВ»: Никита Гусев уходит из СКА

    3563
    3 комментария

    Нападающий хоккейного клуба СКА Никита Гусев в ближайшее время сменит команду. Как сообщил 20 апреля «Матч ТВ», игрок перейдет в один из московских клубов, скорее всего в «Динамо» или «Спартак».

    Гусев уже договорился с армейцами с Невы о расторжении контракта. 1 мая он получит статус неограниченно свободного агента и сможет официально вести переговоры с другими командами.

    Напомним, что Гусев потерял место в основном составе СКА до финала Западной конференции КХЛ. По информации того же «Матч ТВ», это якобы было связано с «определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».

    Напомним, в итоге СКА проиграл в серии ЦСКА со счетом 2–4. В сезоне‑2022/23 Гусев провел за СКА 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 49 очков (23 гола и 26 результативных передач), в 13 играх плей‑офф записал в актив 12 очков (5+7).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close