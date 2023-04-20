«Матч ТВ»: Никита Гусев уходит из СКА

Нападающий хоккейного клуба СКА Никита Гусев в ближайшее время сменит команду. Как сообщил 20 апреля «Матч ТВ», игрок перейдет в один из московских клубов, скорее всего в «Динамо» или «Спартак».
Гусев уже договорился с армейцами с Невы о расторжении контракта. 1 мая он получит статус неограниченно свободного агента и сможет официально вести переговоры с другими командами.
Напомним, что Гусев потерял место в основном составе СКА до финала Западной конференции КХЛ. По информации того же «Матч ТВ», это якобы было связано с «определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».
Напомним, в итоге СКА проиграл в серии ЦСКА со счетом 2–4. В сезоне‑2022/23 Гусев провел за СКА 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 49 очков (23 гола и 26 результативных передач), в 13 играх плей‑офф записал в актив 12 очков (5+7).