«Матч ТВ»: Никита Гусев уходит из СКА

Нападающий хоккейного клуба СКА Никита Гусев в ближайшее время сменит команду. Как сообщил 20 апреля «Матч ТВ», игрок перейдет в один из московских клубов, скорее всего в «Динамо» или «Спартак».



Гусев уже договорился с армейцами с Невы о расторжении контракта. 1 мая он получит статус неограниченно свободного агента и сможет официально вести переговоры с другими командами.



Напомним, что Гусев потерял место в основном составе СКА до финала Западной конференции КХЛ. По информации того же «Матч ТВ», это якобы было связано с «определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».

