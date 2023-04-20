Два завода привезут в Петербург более сотни новых троллейбусов

Петербургский «Горэлектротранс» накануне подвел итоги двух крупных аукционов на поставку троллейбусов. Протоколы обезличены, но «Фонтанка» знает победителей.



По данным нашего издания, контракт на 79 троллейбусов большого класса вместимости подпишут с «Белкоммунмашем», он оказался единственным участником. Напомним, стоимость аукциона составляла почти 3 млрд рублей. Две машины должны приехать в 2023 году, 19 – в следующем, остальные – в 2025 году.



Второй контракт на 30 автобусов с увеличенным автономным ходом достанется вологодской «Транс-Альфе». Здесь как раз произошла борьба, было 3 претендента, два из которых снизили цену до 1,147 млрд. Одним из них и была «Транс-Альфа». Все троллейбусы ждут уже осенью.

