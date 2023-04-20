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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Два завода привезут в Петербург более сотни новых троллейбусов

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    Петербургский «Горэлектротранс» накануне подвел итоги двух крупных аукционов на поставку троллейбусов. Протоколы обезличены, но «Фонтанка» знает победителей.

    По данным нашего издания, контракт на 79 троллейбусов большого класса вместимости подпишут с «Белкоммунмашем», он оказался единственным участником. Напомним, стоимость аукциона составляла почти 3 млрд рублей. Две машины должны приехать в 2023 году, 19 – в следующем, остальные – в 2025 году.

    Второй контракт на 30 автобусов с увеличенным автономным ходом достанется вологодской «Транс-Альфе». Здесь как раз произошла борьба, было 3 претендента, два из которых снизили цену до 1,147 млрд. Одним из них и была «Транс-Альфа». Все троллейбусы ждут уже осенью.

    Напомним, и БКМ, и «Транс-Альфа», наравне с ПК ТС, являются постоянными поставщиками ГЭТ, у них есть действующие контракты. Подробнее о закупках подвижного состава в Петербург читайте в материале «Фонтанки».

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