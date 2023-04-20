На четыре часа задержался вылет борта из Пулково в Нарьян-Мар из-за вытекающего из самолета топлива

Пассажиры рейса авиакомпании RusLine в Нарьян-Мар завершают посадку на борт. Вылет состоится с четырехчасовым опозданием.
Как сообщили в пресс-службе ВВСС 20 апреля, самолет должен был вылететь из Петербурга в 7:20.
«При выполнении визуального контроля за началом движения воздушного судна специалист службы перронного обслуживания заметил течь топлива и сообщил об этом диспетчеру», — уточнили в Пулково.
Борт отбуксировали на стоянку, а пассажиров вернули обратно в терминал.
По факту происшествия проводится проверка Ленинградским следственным отделом на транспорте ЗМСУ на транспорте СК РФ.