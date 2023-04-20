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    На четыре часа задержался вылет борта из Пулково в Нарьян-Мар из-за вытекающего из самолета топлива

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    Пассажиры рейса авиакомпании RusLine в Нарьян-Мар завершают посадку на борт. Вылет состоится с четырехчасовым опозданием.

    Как сообщили в пресс-службе ВВСС 20 апреля, самолет должен был вылететь из Петербурга в 7:20.

    «При выполнении визуального контроля за началом движения воздушного судна специалист службы перронного обслуживания заметил течь топлива и сообщил об этом диспетчеру», — уточнили в Пулково.

    Борт отбуксировали на стоянку, а пассажиров вернули обратно в терминал.

    По факту происшествия проводится проверка Ленинградским следственным отделом на транспорте ЗМСУ на транспорте СК РФ.

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