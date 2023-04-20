NASA: Странные вспышки над Киевом не связаны с падением спутника

Информация о том, что обломки спутника NASA упали под Киевом, не соответствует действительности: спутник в это время находился на орбите. Об этом, как сообщает РИА Новости 20 апреля, заявили в НАСА.



«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите», — сообщил представитель агентства на запрос РИА.



Минувшим вечером над Киевом заметили странные сине-зелёные вспышки. Военная администрация города предположила, что так падал космический спутник НАСА.



Представитель НАСА пояснил, что аппарат должен войти в атмосферу Земли около 20:50 по восточному времени США 19 апреля, то есть в 3:50 20 апреля по московскому времени.

