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    NASA: Странные вспышки над Киевом не связаны с падением спутника

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    Информация о том, что обломки спутника NASA упали под Киевом, не соответствует действительности: спутник в это время находился на орбите. Об этом, как сообщает РИА Новости 20 апреля, заявили в НАСА.

    «Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите», — сообщил представитель агентства на запрос РИА.

    Минувшим вечером над Киевом заметили странные сине-зелёные вспышки. Военная администрация города предположила, что так падал космический спутник НАСА.

    Представитель НАСА пояснил, что аппарат должен войти в атмосферу Земли около 20:50 по восточному времени США 19 апреля, то есть в 3:50 20 апреля по московскому времени.

    «Риск вреда кому-либо на Земле низок», — добавили в агентстве.

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